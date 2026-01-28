MisterGPS | simula la tua posizione in GPS in tempo reale e scopri come salire in graduatoria

Migliaia di insegnanti precari controllano ogni giorno MisterGPS per scoprire la loro posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Con questa app, possono simulare in tempo reale dove si trovano in graduatoria e capire se hanno possibilità di essere chiamati per un incarico. La differenza tra ottenere o meno una supplenza può dipendere anche da questo semplice strumento.

Per migliaia di aspiranti insegnanti e docenti precari che partecipano alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), conoscere la propria posizione può fare la differenza tra ottenere o meno un incarico. MisterGPS è il nuovo strumento di simulazione offerto da VoglioInsegnare.it che, attraverso l’analisi automatizzata dei dati ufficiali, consente di stimare in tempo reale dove si posizionerebbe il tuo profilo docente nelle graduatorie nazionali. Sia che tu voglia confrontare province diverse o verificare come un nuovo titolo potrebbe migliorare il tuo ranking, questo tool ti offre proiezioni accurate per pianificare al meglio il tuo futuro professionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su MisterGPS Gradatorie

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.

