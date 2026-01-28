Misericordia in festa per il patrono Premiati i giovani volontari

La confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo ha celebrato il patrono San Sebastiano con una giornata ricca di eventi. Durante la festa, sono stati distribuiti i panellini benedetti e si è tenuta la Messa nella chiesa della Pieve. In sede, si sono premiati alcuni giovani volontari che si sono distinti nelle attività dell’associazione. Una giornata di festa e riconoscimenti per chi dedica il suo tempo al volontariato.

L’annuale festa del santo patrono San Sebastiano per la confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo, con la distribuzione dei panellini benedetti, la Messa in Pieve, il ritrovo in sede, è anche occasione per fare un bilancio delle attività. E quest’anno la giornata è stata arricchita dalla premiazione del primo concorso rivolto ai giovani, chiamati a produrre un video sulla solidarietà. Il primo premio, del valore di 2000 euro, è stato vinto da dal gruppo guidato da Alice Bettini in collaborazione con Anna Parigi, Simona Valentin Crini, Anna Vittoria Cipriani e Andrea Crini. Secondo invece il video realizzato da Giulia Cresci con la Misericordia di San Piero a Sieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia in festa per il patrono. Premiati i giovani volontari Approfondimenti su Misericordia BorgoSanLorenzo Foligno in festa per il patrono, veglia dei giovani e incontro con Gino Cecchettin Foligno si prepara alle celebrazioni del patrono Feliciano con due eventi dedicati ai giovani. Misericordia di San Vincenzo, il grazie del governatore Emanuele Giovani: "Cuore, impegno disponibilità: profondamente grato ai nostri volontari" Al termine del 2025, il governatore della Misericordia di San Vincenzo, Emanuele Giovani, esprime gratitudine ai volontari per il loro impegno, cuore e disponibilità nel garantire servizi essenziali sul territorio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Misericordia BorgoSanLorenzo Argomenti discussi: Misericordia in festa per il patrono. Premiati i giovani volontari; Misericordia di Firenze: 15 quintali di panellini benedetti per San Sebastiano; La Misericordia di San Piero a Sieve in festa per il Santo Patrono; La festa di San Sebastiano alla Misericordia di Borgo San Lorenzo. Misericordia in festa per il patrono. Premiati i giovani volontariIl concorso: la realizzazione di un video che spiegasse il senso della solidarietà. Ecco i vincitori. . L’annuale festa del santo patrono San Sebastiano per la confraternita di Misericordia di Borgo S ... lanazione.it Alla Misericordia di Calenzano due giornate di festa per San SebastianoCALENZANO -Due giornate di festa alla Misericordia per celebrare il Patrono delle Misericordie e protettore dei volontari, San Sebastiano. Sabato 24 e ... piananotizie.it leri, 25 gennaio, abbiamo festeggiato la festa di San Sebastiano, patrono delle Misericordie d'Italia. Il Consiglio insieme a tutti i fratelli e le sorelle hanno attribuito a Domenico Rinaldi la nomina di Presidente Onorario della Misericordia di Bivigliano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.