Mini workshop di teatro fisico espressivo di Antitesi Teatro Circo

Questa mattina si è svolto un mini workshop di teatro fisico espressivo organizzato da Antitesi Teatro Circo. Un laboratorio pratico che ha visto i partecipanti impegnati a usare il corpo come principale mezzo di comunicazione sul palco. L’obiettivo è far emergere emozioni e storie attraverso il movimento, senza parole. Gli attori in formazione hanno sperimentato tecniche di espressione corporea, lavorando su postura, gesti e respiro. L’iniziativa ha attirato un buon numero di appassionati, tutti desiderosi di scoprire come il corpo possa diventare uno strumento potente per

Il mini workshop di teatro fisico espressivo è un laboratorio pratico dedicato al corpo come principale strumento di espressione scenica. Il lavoro unisce elementi di teatro, danza e arti circensi, stimolando creatività, presenza scenica e relazione con gli altri.A guidare i partecipanti è.

