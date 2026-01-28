Mini workshop di teatro fisico espressivo di Antitesi Teatro Circo

Da pisatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolto un mini workshop di teatro fisico espressivo organizzato da Antitesi Teatro Circo. Un laboratorio pratico che ha visto i partecipanti impegnati a usare il corpo come principale mezzo di comunicazione sul palco. L’obiettivo è far emergere emozioni e storie attraverso il movimento, senza parole. Gli attori in formazione hanno sperimentato tecniche di espressione corporea, lavorando su postura, gesti e respiro. L’iniziativa ha attirato un buon numero di appassionati, tutti desiderosi di scoprire come il corpo possa diventare uno strumento potente per

Il mini workshop di teatro fisico espressivo è un laboratorio pratico dedicato al corpo come principale strumento di espressione scenica. Il lavoro unisce elementi di teatro, danza e arti circensi, stimolando creatività, presenza scenica e relazione con gli altri.A guidare i partecipanti è.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Antitesi Teatro

'Driin days arte e libertà', la festa del circo sociale di Antitesi teatro circo

'Driin Days Arte e libertà'. Alla Stazione Leopolda la grande festa del circo sociale di Antitesi Teatro Circo

Alla Stazione Leopolda si svolge 'Driin Days Arte e Libertà', un evento dedicato al circo sociale con spettacoli, laboratori, talk e musica live.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Antitesi Teatro

Potenza, un workshop di teatro e danza per detenuti e studentiDal 20 al 22 ottobre all'interno del carcere, iniziativa del Teatro Oltre i Limiti e del liceo coreutico di Montalbano Jonico POTENZA – Al via la quarta edizione di Teatro Oltre i Limiti, la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Teatro Terra di Nessuno Ancona: Spettacoli, Workshop e Lezioni di ProvaTeatro Terra di Nessuno di Ancona celebra i suoi 20 anni con una settimana di spettacoli, workshop, lezioni di prova e party di compleanno. Un'occasione per scoprire l'associazione e partecipare ai ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.