Più turisti sull’Amiata Comune e operatori si uniscono per la stagione

Comune e operatori turistici dell’Amiata senese hanno condiviso obiettivi e strategie per la stagione in corso. In un incontro costruttivo, sono stati discussi i progetti di sviluppo e le sfide attuali, evidenziando l’impegno comune per promuovere il territorio e migliorare l’esperienza dei visitatori. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per favorire un incremento sostenibile del turismo nella zona.

Un incontro positivo quello tra amministrazione e operatori turistici dell'Amiata senese. E' stata riaffermata la convergenza sui progetti di sviluppo dell'attività turistica, sono stati affrontati i problemi della stagione in corso. Questa l'estrema sintesi della riunione, a cui ha partecipato il sindaco Niccolò Volpini. Un confronto tra amministratori e operatori. Il nodo di fondo, quello che si presenta ormai da anni, è legato agli impianti di risalita. In particolare la seggiovia del Cantore. Un fronte aperto con l'amministrazione comunale titolare del rilascio dei permessi, che ancora non è avvenuto.

