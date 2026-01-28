Meteo Roma del 28-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di venerdì porta molte nuvole su tutta la penisola. Al Nord, ci sono piogge deboli e neve sopra gli 800 metri. Centro e Sud vedono nuvolosità, con qualche pioggia leggera e neve sopra i 1000 metri sugli Appennini. Nel pomeriggio, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria si attendono piogge intense e temporali, con nevicate sui rilievi. La notte porterà ancora pioggia e neve, mentre le temperature scendono un po’ ovunque. La giornata si presenta all’insegna del maltempo

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la sera e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni di sono a cura del centro meteo italiano

