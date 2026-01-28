Meteo fino al 10 febbraio | domina l’Atlantico piogge frequenti ma freddo lontano

Fino al 10 febbraio, le previsioni parlano chiaro: l’Atlantico continua a influenzare il tempo sull’Italia. Correnti umide e fredde arrivano dall’oceano, portando piogge frequenti e temperature miti, soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Le precipitazioni sono più abbondanti della norma, ma si prospettano alcune variazioni nella seconda metà del mese, quando potrebbe arrivare qualche cambiamento. Per ora, l’atmosfera resta sotto il segno dell’Atlantico.

Roma - Correnti atlantiche protagoniste sull'Europa, clima mite sull'Italia e precipitazioni spesso sopra media, con possibili segnali di cambiamento solo nella seconda parte di febbraio Le proiezioni a lungo termine confermano che, fino al 10 febbraio, la scena meteorologica europea sarà dominata da una circolazione di tipo atlantico. Correnti umide oceaniche e perturbazioni continueranno a scorrere dall'Oceano Atlantico verso il continente, interessando a più riprese anche il Mediterraneo e l'Italia. Non si tratterà di maltempo continuo, ma di una sequenza di fasi instabili alternate a pause più tranquille, con qualche giornata relativamente stabile tra un peggioramento e l'altro.

