Atlantico protagonista | piogge frequenti neve in montagna e scenari incerti fine gennaio

A fine gennaio, il clima in Italia mostra un cambiamento rispetto alle settimane precedenti. Le proiezioni indicano un indebolimento del freddo continentale e l’arrivo di correnti atlantiche umide, che portano piogge frequenti e neve in montagna. La situazione rimane incerta, con possibili evoluzioni invernali finali. È importante monitorare le previsioni per comprendere meglio l’andamento del tempo nelle prossime settimane.

Roma - Le proiezioni indicano l’indebolimento del freddo continentale e l’ingresso di correnti atlantiche umide, con fasi perturbate, clima più mite e possibili evoluzioni invernali finali. Le proiezioni meteo a lungo termine mostrano un cambiamento significativo della circolazione atmosferica sullo scenario europeo e mediterraneo. Il recente freddo intenso, alimentato da correnti artiche e continentali, è ormai in progressiva attenuazione e lascia spazio a una configurazione più dinamica, dominata da flussi atlantici umidi. Con l’arretramento delle spinte fredde, le correnti occidentali riusciranno a raggiungere con maggiore facilità il bacino del Mediterraneo e l’Italia, favorendo una fase caratterizzata da instabilità a tratti e dal passaggio di sistemi perturbati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

