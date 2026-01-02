Mercato Napoli folle tentazione per Manna | l’ex azzurro può tornare

Il calciomercato invernale è ufficialmente aperto e il Napoli valuta diverse possibilità per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tra le opzioni, si fa strada il nome di Manna, ex giocatore azzurro, che potrebbe tornare a vestire la maglia partenopea. La società lavora con attenzione per individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze della squadra, mantenendo un approccio sobrio e mirato.

Inizia il tanto atteso calciomercato invernale di gennaio. Il Napoli, nonostante il mercato a saldo zero, vuole migliorare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna, ha già iniziato a sondare le diverse opzioni: è spuntata la clamorosa ipotesi del ritorno di Giacomo Raspadori. Mercato Napoli, torna Raspadori? La situazione. In questo mese di gennaio, il club campione d'Italia proverà a rendersi sempre più competitivo. Il mercato del Napoli, è indubbiamente legato alle uscite che il club effettuerà, ma l'uomo mercato azzurro ha pronte le sue carte da giocarsi al momento giusto.

