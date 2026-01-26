Palestra Inter crescita impressionante dell’esterno del Cagliari | i nerazzurri osservano e pensano al colpo!

La Palestra Inter osserva con attenzione l’esterno del Cagliari, che sta dimostrando un percorso di crescita costante. Le prestazioni del giocatore hanno attirato l’interesse delle grandi squadre, suscitando valutazioni e possibilità di mercato. Un’attenzione che conferma il valore emergente di questo talento e l’interesse dei nerazzurri a monitorarne lo sviluppo per eventuali future opportunità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.