Palestra Inter crescita impressionante dell’esterno del Cagliari | i nerazzurri osservano e pensano al colpo!
La Palestra Inter osserva con attenzione l’esterno del Cagliari, che sta dimostrando un percorso di crescita costante. Le prestazioni del giocatore hanno attirato l’interesse delle grandi squadre, suscitando valutazioni e possibilità di mercato. Un’attenzione che conferma il valore emergente di questo talento e l’interesse dei nerazzurri a monitorarne lo sviluppo per eventuali future opportunità.
Inter News 24 Palestra Inter, l’esterno rossoblù resta in crescita e attira su di sé gli occhi delle big. L’indiscrezione sull’interesse dei nerazzurri. Marco Palestra, esterno del Cagliari, sta continuando la sua crescita esponenziale in Serie A, e la sua performance nell’ultimo turno, con l’assist a Kiliçsoy, ha ulteriormente evidenziato il suo straordinario talento. Con 4 assist in campionato, Palestra si è ormai affermato come uno dei giocatori più promettenti della Serie A, sulla scia di Federico Dimarco dell’Inter. Le sue caratteristiche tecniche sono ormai sotto gli occhi di tutti: velocità, potenza, tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Palestra Inter, i nerazzurri sono sulle tracce dell’esterno del Cagliari: la sfida a quella big di Serie A e la posizione della Dea. L’indiscrezione
Palestra Inter, aumentano le pretendenti per l’esterno dell’Atalanta: il pericolo principale per i nerazzurri oltre la JuveL'interesse per l'esterno dell'Atalanta sta crescendo, suscitando l'attenzione di diverse pretendenti, tra cui l'Inter.
CdS - Palestra inarrestabile: l'Inter ci pensa, si parte da 40 milioniMarco Palestra continua a impressionare: la sua crescita esponenziale è ormai sotto gli occhi di tutti. L'esterno del Cagliari, con quello dell'ultimo turno per Kiliçsoy, è arrivato a 4 assist in camp ... msn.com
Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa...Un fatto è certo. Anche Raffaele Palladino dovrà preparare un piano speciale per arginare Marco Palestra. Nella sfida tra l'Atalanta e il Cagliari c'è un osservato speciale che in queste prime 14 ... gazzetta.it
Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra - facebook.com facebook
Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.