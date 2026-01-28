Nel 2025, in Toscana, i tassi dei mutui sono cambiati: il fisso è salito di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale. Dopo un 2024 in crescita, anche l’anno appena passato ha portato buone notizie, con tassi più competitivi e più fiducia tra chi chiede e chi concede mutui.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Dopo un 2024 in ripresa, anche il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, segnato da tassi di interesse competitivi rispetto al recente passato e da una crescente fiducia nel comparto da parte di consumatori e istituti di credito. Nei primi 6 mesi dell’anno la politica monetaria accomodante messa in atto dalla Banca Centrale Europea ha permesso al TAN medio dei mutui a tasso variabile di scendere notevolmente, mentre nella seconda parte dell’anno lo stop ai tagli del costo del denaro da parte di Francoforte ha portato alla stabilizzazione dei tassi, mentre il TAN medio del fisso ha subito un graduale aumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale

Approfondimenti su Mutui Toscana

Nel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di stabilità e crescita, con il tasso variabile risultando il più conveniente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mutui Toscana

Argomenti discussi: Mercato mutui 2026 in ripresa, le famiglie puntano sul tasso fisso; Mutui, perché i tassi di interesse stanno aumentando nonostante i cali della Bce; Negozi e hotel trainano la crescita del mercato immobiliare nel 2025; Mercato immobiliare: un mutuo su cinque stipulato nel 2025 con la garanzia dello Stato.

Mercato dei mutui: nel 2025 in Basilicata il TAN medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentualeMercato dei mutui: nel 2025 in Basilicata il TAN medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale. Il tasso indicizzato all’Euribor permett ... melandronews.it

Tassi mutui 2026/ Salari fermi e rischi: cosa succede al mercato?Tassi mutui 2026 in crescita e salari in Italia sempre più bassi. Ecco la situazione della BCE e i rischi sulla domanda ... ilsussidiario.net

Mercato immobiliare in crescita nel 2025 +9,2% compravendite grazie al calo dei tassi e ai mutui più accessibili. #Immobiliare #Mutuo #Casa #MercatoCasa x.com

Le previsioni sul mercato immobiliare 2026 secondo Tecnocasa: compravendite stabili, affitti in crescita e il ruolo chiave dei mutui - facebook.com facebook