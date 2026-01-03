CaracasUe | accordo pacificodemocratico

L’Unione Europea invita le parti in Venezuela a favorire un dialogo pacifico e rispettoso delle norme internazionali. In un contesto di tensione, l’UE sottolinea l’importanza di una soluzione democratica e di una de-escalation della situazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. L’obiettivo è promuovere stabilità e rispetto dei diritti fondamentali nel paese sudamericano.

13.47 Sugli eventi in Venezuela,"l'Unione europea chiede una de-escalation e una soluzione nel rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite". Così il presidente del Consiglio Ue, Costa, che sostiene gli sforzi dell'Alta rappresentante Kallas, la quale ha detto di aver "parlato con il Segretario di Stato Usa Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas". "L'Ue sostiene soluzioni pacifiche, democratiche in Venezuela. La sicurezza dei cittadini Ue è priorità"dice Kallas.

