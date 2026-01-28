Medio Oriente Netanyahu ai funerali di un ostaggio

Netanyahu ha partecipato per la prima volta ai funerali di un ostaggio restituito da Hamas. Era presente a un momento molto delicato, in cui ha reso omaggio al cadavere di una vittima del conflitto. Si tratta di un segnale importante, visto che il premier israeliano finora aveva evitato di partecipare a questo tipo di cerimonie. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti, mentre i familiari piangevano e si stringevano intorno alla bara.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha partecipato per la prima volta al funerale di un ostaggio restituito da Hamas. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Netanyahu ai funerali di un ostaggio Approfondimenti su Netanyahu Funerale Medio Oriente, jihad islamica: ritrovato corpo ostaggio israeliano Medio Oriente, Trump chiede grazia per Netanyahu Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Medio Oriente, Netanyahu ai funerali di un ostaggio Ultime notizie su Netanyahu Funerale Argomenti discussi: Hamas dà indicazioni ai mediatori per il recupero del corpo dell'ultimo ostaggio - UNRWA: La nostra sede demolita è stata incendiata; Gaza, neonato muore di freddo. Netanyahu: A Israele il controllo dal fiume al mare; La pace modello Trump-Netanyahu in Medio Oriente; In Medio Oriente un Iran libero fa paura a molti. Netanyahu, Israele manterrà il controllo di sicurezza dal Giordano al mareIsraele eserciterà il controllo della sicurezza dal (fiume) Giordano al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. (ANSA) ... ansa.it Medio Oriente, parla Massolo (Mundys): Netanyahu punta al Grande Israele. Cisgiordania sotto annessione di fatto, ma non diventerà una nuova GazaMassolo (Mundys) ad Affaritaliani: Netanyahu punta al Grande Israele. Cisgiordania sotto assedio, ma niente nuova Gaza Di fronte al tragico scenario mediorientale — con la guerra a Gaza che continua ... affaritaliani.it NanoTV. . #Napoli- Ice in Italia, da Napoli il commento di Giuseppe Conte sull' operazione e sulla crisi in Medio Oriente Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook A Bishoftu sarà costruita una delle più grandi infrastrutture aeroportuali al mondo. Disegnato da Zaha Hadid Architects, l'hub dovrebbe contribuire a rendere il Paese strategico nelle rotte tra Africa, Asia e Medio Oriente. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.