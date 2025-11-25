Medio Oriente jihad islamica | ritrovato corpo ostaggio israeliano

In Medio Oriente. La jihad islamica palestinese conferma il “ritrovamento” del corpo di un ostaggio. Servizio di Maurizio Di Schino Medio Oriente, jihad islamica: ritrovato corpo ostaggio israeliano TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, jihad islamica: ritrovato corpo ostaggio israeliano

Esperienze, gioielli e Medio Oriente trainano la crescita dell'industria del lusso

Incontro "Storie di speranza in Medio Oriente"

La Jihad islamica: "Trovato un altro corpo". Sarà restituito alle ore 16 locali - Hamas restituirà corpo ostaggio alle ore 16 locali L'annuncio è arrivato dopo che l'ufficio del premier israeliano ha denunciato il ritardo nella consegna della salma, definendolo "un'altra violazione ...

Medio Oriente, identificato il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas - Il corpo dell'ostaggio consegnato ieri sera dal gruppo armato palestinese Hamas appartiene a Meny Godard, 73 anni ...

Hamas e Jihad, stasera consegneremo corpo ostaggio - Hamas e la Jihad islamica hanno annunciato che questa sera consegneranno la salma di un ostaggio trovata a nord di Khan Yunis.