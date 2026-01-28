Scott McTominay ha raccontato di sentirsi ancora un po’ surreale a Napoli. Il centrocampista scozzese ha detto che anche sua madre era incredula come lui quando è arrivato in città. Prima della partita di questa sera contro il Chelsea in Champions League, McTominay ha parlato con il portale inglese Stan Sport, condividendo le sue emozioni e le prime impressioni sulla nuova esperienza con il Napoli.

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha rilasciato un’intervista al portale inglese Stan Sport prima del match di stasera contro il Chelsea in Champions League. Le parole di McTominay. “Per me è ancora un po’ tutto surreale. Potrei passeggiare tranquillamente per Manchester ovunque volessi, la gente non mi riconoscerebbe quasi. Qui invece mi sto abituando alla differenza, è tutto molto diverso. Qui tifosi ti sostengono, ti danno una mano: è familiare come ambiente. Mi piace molto questo clima. Non so spiegarmi tutto questo. Devo dire che questa è una cosa rara nel calcio dove molto spesso ci sono troppe critiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: “Per me stare a Napoli è ancora un po’ surreale, mia madre era incredula quanto me quando arrivai”

