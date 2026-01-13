Arrivai sul luogo dell' omicidio e mi dissero che avrei dovuto fare la fine di mia madre

Sul luogo dell’omicidio a Brindisi, mi dissero che avrei dovuto fare la stessa fine di mia madre. Irene Margherito era stata colpita alla testa e, nonostante i soccorsi, morì in ospedale poche ore dopo. Questa vicenda evidenzia la gravità della violenza e le conseguenze tragiche di strumenti letali come le armi da fuoco.

