Arrivai sul luogo dell' omicidio e mi dissero che avrei dovuto fare la fine di mia madre
Sul luogo dell’omicidio a Brindisi, mi dissero che avrei dovuto fare la stessa fine di mia madre. Irene Margherito era stata colpita alla testa e, nonostante i soccorsi, morì in ospedale poche ore dopo. Questa vicenda evidenzia la gravità della violenza e le conseguenze tragiche di strumenti letali come le armi da fuoco.
BRINDISI - La madre, Irene Margherito, viene soccorsa dai sanitari, morirà ore dopo, in ospedale, per quel colpo di pistola alla testa. Lei invece è incinta, è appena arrivata sul posto, sulla complanare della ss7, nei pressi della Cittadella della Ricerca. Gli animi sono ancora caldi, le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
