Viaggio in Mauritania | tra deserti oceano e città dimenticate

Mi sveglio all’alba a Nouakchott, la capitale mauritana che si stende pigramente tra dune mobili e cemento, dove il confine tra città e deserto si confonde in un abbraccio ambiguo. L’aria sa già di sabbia e sale. Siamo carichi e pronti: le nostre 4×4 stracolme di tende, taniche d’acqua, cucina da campo e provviste che dovranno accompagnarci per i prossimi 1500 chilometri attraverso uno dei paesaggi più estremi e autentici dell’intero Sahara. Non esistono strade asfaltate dove andiamo, solo piste polverose che si snodano tra rocce vulcaniche e mari di sabbia dove il GPS diventa un compagno incerto e la bussola del nostro autista beduino vale più di qualsiasi tecnologia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio in Mauritania: tra deserti, oceano e città dimenticate

