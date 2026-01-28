Matrimonio a Prima Vista Irene e Andrea allo scontro totale | Come ti permetti?

Irene-e-Andrea Milano, 28 gennaio 2026 – La quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista si è chiusa con un confronto acceso tra Irene e Andrea. Dopo aver vissuto settimane di alti e bassi, i due sono arrivati allo scontro diretto.

Milano, 28 gennaio 2026 – Ottovolante di emozioni nella quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2026, andata in onda mercoledì 28 gennaio. Le tre coppie che stanno partecipando all’esperimento sociale in onda ogni mercoledì dalle 21.45 su Real Time sono ormai nel pieno delle loro relazioni e questo inevitabilmente sta portando con sè una serie di problemi e divergenze che vanno affrontati e risolti anche con il contributo degli esperti: la sessuologa Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. Le coppie. Le tre coppie che hanno deciso di partecipare all’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista 2026 sono quelle formate dai brianzoli Andrea T. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene mette in discussione il comportamento di Andrea, portando a tensioni e dubbi tra i coniugi.

