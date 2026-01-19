Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene mette in discussione il comportamento di Andrea, portando a tensioni e dubbi tra i coniugi. Durante la puntata, Irene si sfila la fede, esprimendo delusione e insoddisfazione. La situazione si sviluppa con accuse e confronti, rendendo il percorso dei protagonisti sempre più complicato e ricco di momenti di riflessione.

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16 emergono dubbi, accuse e delusioni. Irene mette in discussione il comportamento del marito e la luna di miele prende una piega inaspettata. Ecco cosa vedremo mercoledì. Mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:30 andrà in onda su Real Time la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, un appuntamento che si preannuncia carico di tensioni e colpi di scena. L'episodio, già disponibile in anteprima su Discovery+, mostrerà le prime crepe nelle nuove coppie, tanto da rendere necessario l'aiuto degli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante per provare a ristabilire un equilibrio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matrimonio a Prima Vista 16 anticipazioni, Irene si sfila la fede: "Andrea non ti sento vero"

Matrimonio a prima vista 16: Andrea «spaventato» da Irene perché trucca le salme e le troppe paranoie di Linda

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, emergono i primi dubbi tra le coppie, tra cui Andrea, spaventato da Irene per il suo lavoro con le salme, e le paranoie di Linda. Lo show di Real Time approfondisce le difficoltà di adattamento e le tensioni iniziali, evidenziando come l’equilibrio tra le coppie sia ancora da consolidare.

Leggi anche: Chi sono Irene e Andrea di Matrimonio a prima vista 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Matrimonio a Prima Vista 16 anticipazioni, Irene si sfila la fede: "Andrea non ti sento vero" - Irene mette in discussione il comportamento del marito e la luna di miele prende una piega inaspettata. movieplayer.it