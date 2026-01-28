Massimiliano Buccheri evade dai domiciliari trovato sotto casa dell' ex Zoe Mallucci | l' aveva già denunciato

Massimiliano Buccheri è stato arrestato ieri sera dopo aver evaso dai domiciliari. È stato trovato sotto casa di Zoe Mallucci, l’ex fidanzata, che aveva già denunciato in passato. La vicenda torna a far parlare di lui, conosciuto come ex pugile e influencer.

Massimiliano Buccheri, ex pugile e influencer ed ex fidanzato di Zoe Mallucci, è stato arrestato a Roma. Dopo la fine del rapporto, era stato denunciato della ragazza e a ottobre era finito agli arresti domiciliari. Ciò nonostante, a dicembre Buccheri si era presentato nuovamente sotto casa di Zoe Mallucci, che ancora una volta aveva chiamato le forze dell’ordine. L’ex pugile, alla vista degli agenti, era fuggito ed era sparito nel nulla. A distanza di un mese, la Polizia è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo. Massimiliano Buccheri arrestato: il comunicato della Questura Maggiori dettagli sull'arresto di Massimiliano Buccheri La testimonianza Massimiliano Buccheri arrestato: il comunicato della Questura Il nome di Massimiliano Buccheri è tornato alla ribalta delle cronache su diversi quotidiani, che hanno dato notizia del suo arresto nella giornata di sabato 25 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

