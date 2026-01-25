Chi è Massimiliano Buccheri arrestato l’influencer per stalking nei confronti dell’ex Zoe Mallucci

Massimiliano Buccheri, influencer ed ex pugile, è stato arrestato a Roma per stalking nei confronti dell’ex fidanzata Zoe Mallucci, anche lei influencer. L’arresto è avvenuto dopo che Buccheri è stato notato sotto l’abitazione della ex, lo scorso ottobre. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni influencer e sulla tutela della privacy.

L’influencer ed ex pugile Massimiliano Buccheri è stato arrestato dalla polizia a Roma, dopo essere stato avvistato sotto casa della ex fidanzata Zoe Mallucci, anche lei influencer, lo scorso ottobre. Le forze dell’ordine lo cercavano da un mese per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato relativamente tranquillo. Buccheri era già stato sottoposto a una misura simile un mese fa proprio perché accusato di stalking nei confronti di Mallucci. L’ex pugile si era però reso irreperibile, mentre la polizia doveva notificargli la custodia cautelare per la condanna relativa a un altro reato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

