Mascali interventi di manutenzione straordinaria nella scuola media di viale Immacolata

L’Amministrazione di Mascali ha dato il via a lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media di Viale Immacolata. La giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha approvato il progetto e i dettagli tecnici per intervenire subito sul plesso scolastico. Gli interventi mirano a migliorare le condizioni dell’edificio e a garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire a breve.

L'operazione, che prevede un investimento complessivo di 40mila euro, rientra nel quadro dei finanziamenti regionali destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici L'Amministrazione comunale di Mascali accelera sul fronte dell'edilizia scolastica. La Giunta, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha approvato il progetto esecutivo e gli elaborati tecnici per una serie di interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare nel plesso scolastico di viale Immacolata. L'operazione, che prevede un investimento complessivo di 40mila euro, rientra nel quadro dei finanziamenti regionali destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

