Sto sanguinando Le Airpods le esplodono nell’orecchio e non sente più bene | Può succedere a chiunque
Un incidente con le AirPods può capitare a chiunque e rappresenta un rischio per la salute dell’udito. Bethy, una ragazza americana, è diventata nota su TikTok dopo aver subito un’esplosione dell’auricolare nell’orecchio, causando un sanguinamento e perdita temporanea dell’udito. È importante conoscere i rischi e adottare correttamente le precauzioni nell’uso quotidiano degli auricolari wireless per proteggere la propria salute.
Bethy, una ragazza americana, è diventata virale suo malgrado su TikTok dopo l’esplosione di un auricolare mentre ascoltava musica. Ha riportato danni all’udito. Lo diciamo, comunque, subito: è un caso rarissimo, legato alle batterie al litio, ma in ogni caso possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Le mie AirPods sono esplose nell'orecchio e ora non sento più, soltanto un ronzio costante. E sto sanguinando» - Un boato improvviso, un dolore acuto all'orecchio e poi il silenzio, interrotto solo da un ronzio metallico. msn.com
