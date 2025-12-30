Sto sanguinando Le Airpods le esplodono nell’orecchio e non sente più bene | Può succedere a chiunque

Un incidente con le AirPods può capitare a chiunque e rappresenta un rischio per la salute dell’udito. Bethy, una ragazza americana, è diventata nota su TikTok dopo aver subito un’esplosione dell’auricolare nell’orecchio, causando un sanguinamento e perdita temporanea dell’udito. È importante conoscere i rischi e adottare correttamente le precauzioni nell’uso quotidiano degli auricolari wireless per proteggere la propria salute.

