Marotta | Fino a questo momento non c’è l’occasione di mercato che ci può far migliorare la rosa

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato le opportunità di mercato attuali, affermando che al momento non ci sono occasioni che possano migliorare la rosa. Prima della sfida di Champions contro l’Arsenal, ha sottolineato la difficoltà di prevedere i punti necessari per qualificarsi, considerando la complessità del format. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e concentrato sull’attuale stagione.

Beppe Marotta, l’amministratore delegato dell’ Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions contro l’Arsenal Quanti punti servono per passare in Europa? «Questo è un format davvero strano, difficile fare previsioni. Sono tante squadre coinvolte. Ci sono risultati clamorosi di partite che si stanno disputando in questo momento (Bodo Glimt- City). Vogliamo fare una partita positiva e portare a casa un risultato positivo» Sul mercato come va la ricerca? «Questo è un mercato povero, dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello della nostra rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Capello: «Credo che in questo momento non ci sia nulla di meglio in Serie A»Capello ha espresso un giudizio positivo sulla partita tra Inter e Napoli disputata domenica sera a San Siro, sottolineando l’elevato livello di spettacolo e qualità mostrata sul campo.

