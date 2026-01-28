Da settimane tutti parlano dell’incendio di Crans, un incendio che sembra non spegnersi mai. Nel frattempo, MariaCeleste e AndreaX si vedono sempre più spesso a casa di un’amica comune, senza nascondere le loro frequentazioni. La loro presenza insieme sta attirando l’attenzione di chi li conosce.

Viviamo tutti nello sconcerto. Non si spegnerà mai l’incendio di Crans. Mai. Con altri. Si parla delle indagini, poi degli altri ragazzi che non ci sono più. Poi, con un nodo in gola, ci si avvicina alla domanda sulla sorellina: “Come sta? Com’è andato l’ultimo intervento?”. Massima attenzione ci vuole in quella casa sommersa dal silenzio. Anche il suono del telefono ha un suo pudore. E le voci di ognuno modulate sulla frequenza del mutuo soccorso, del calore e della misura. In un niente il personale di ciascuno di loro si è annullato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MariaCeleste e AndreaX si stanno incontrando sempre più spesso a casa della loro amica

Approfondimenti su Crans Incendio

Ultime notizie su Crans Incendio

