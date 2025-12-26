Don Alvaro | non capita spesso di passeggiare in corso Italia incontrando un bue e un asinello

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Cerchiamo il nostro Signore ne presepe e non solo. Gesù oggi si dona a noi e ci chiede di farlo crescere nella nostra vita attraverso scelte che aspirino ai valori che egli ci ha insegnato”. Così don Alvaro Bardelli durante l’omelia di una partecipata e bellissima Messa di Natale nella Pieve di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

don alvaro non capita spesso di passeggiare in corso italia incontrando un bue e un asinello

© Arezzonotizie.it - Don Alvaro: "non capita spesso di passeggiare in corso Italia incontrando un bue e un asinello"

Leggi anche: Bergamo, via il bue e l'asinello da canti e poesie di Natale

Leggi anche: Alle scuole di Chiuduno (Bergamo) "banditi Gesù, bue e asinello"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La magia del Presepe Vivente della Pieve di Arezzo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.