“Cerchiamo il nostro Signore ne presepe e non solo. Gesù oggi si dona a noi e ci chiede di farlo crescere nella nostra vita attraverso scelte che aspirino ai valori che egli ci ha insegnato”. Così don Alvaro Bardelli durante l’omelia di una partecipata e bellissima Messa di Natale nella Pieve di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Don Alvaro: "non capita spesso di passeggiare in corso Italia incontrando un bue e un asinello"

Leggi anche: Bergamo, via il bue e l'asinello da canti e poesie di Natale

Leggi anche: Alle scuole di Chiuduno (Bergamo) "banditi Gesù, bue e asinello"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La magia del Presepe Vivente della Pieve di Arezzo.

Spettacolare trio...Scopri l' intervista esclusiva a Leo Gullotta e Alvaro Vitali nel fantastico Libro EVVIVA LA COMMEDIA ALL'ITALIANA ANNI 70/80Disponibile su Amazon QUI: https://www.amazon.it/dp/B0DMP5Z8KZ Info libro: Un omaggio alla comme - facebook.com facebook