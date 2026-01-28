Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Pauselli | È un momento di riflessione
Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul suo rapporto con Giulia Pauselli. In un’intervista, il ballerino parla di un momento di riflessione e ammette che ancora non c’è il sereno tra loro. La situazione resta complicata, nessuna ripresa in vista.
Non è ancora tornato il sereno tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, cosa ha rivelato il ballerino. Non è un periodo semplice per Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, da qualche mese il loro rapporto è in crisi e sembra che non siano ancora riusciti a risolvere i loro problemi di coppia. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta (Foto Ig @lapauselli) Lo scorso novembre si è parlato di una durissima crisi, entrambi però hanno preferito mantenere il più stretto riserbo sulla delicata situazione che stanno affrontando. Lui intervistato da Vanity Fair ha svelato: “Non vorrei esprimermi troppo su questo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
