Manna | Sterling è libero? Sì lo so Stasera non conta il fattore economico per la Champions

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si è lasciato sfuggire alcune parole prima della partita contro il Chelsea. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ha detto che Sterling è libero e che, per questa sera, il fattore economico non conta più per la Champions. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione, anche se non è chiaro cosa intenda esattamente. Intanto, i tifosi sono pronti a sostenere la squadra, mentre la partita sta per cominciare.

Manna: «Sterling libero? Sì, lo so. Stasera non conta il fattore economico per la Champions» Il ds del Napoli Giovanni Manna a Prime Video pochi minuti prima dell'inizio di Napoli-Chelsea. «C'è grande voglia di gocciare una partita importante con un avversario importante. Per noi è una bellissima partita, fondamentale per il passaggio del turno. Non è oggi che si decide, visto che abbiamo giocato otto partite anche se oggi si può decidere» «Sarebbe un grande peccato non vivere le notti di Champions, speriamo di andare avanti, ce le metteremo tutta» La Champions è importante anche dal punto di vista economico.

