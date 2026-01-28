Manfredonia | malore durante il lavoro morto 63enne Accaduto nel porto

Un uomo di 63 anni è morto ieri pomeriggio nel porto di Manfredonia. L’autista molisano stava lavorando quando ha avuto un infarto e non ce l’ha fatta. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause del malore.

L'uomo, vub autista molisano, era impegnato ieri pomeriggio nel porto di Manfredonia. Durante il lavoro è stato colpito da infarto. È deceduti sul colpo. Vani tutti i tentativi di salvarlo.

