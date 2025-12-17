Maltempo allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 18 dicembre in Toscana

Domani, giovedì 18 dicembre 2025, la Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. La Protezione Civile ha diffuso il bollettino per garantire la massima attenzione e prevenzione. È importante seguire tutte le indicazioni e adottare le precauzioni necessarie per tutelare la sicurezza di cittadini e territori.

Ancora allerta gialla in Toscana, nuove piogge in arrivo. Le zone interessate dal provvedimento - L’allerta sarà valida fino alle 13 di domani, giovedì 18 dicembre. lanazione.it

Meteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo gialla per criticità. meteo.it

Allerta gialla per maltempo nelle Marche per il 30 luglio

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 17 dicembre - facebook.com facebook

Allerta #Meteo: il maltempo sferza l’Italia con temporali e nevicate anche a bassa quota. Quanto durerà Ce lo dice Margherita Erriu . x.com

