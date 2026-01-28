Maltempo in Italia maxi incidente in autostrada | traffico bloccato

Nel primo pomeriggio, un maxi incidente ha bloccato l’autostrada causando un caos totale nel traffico. Sono stati minuti di paura e confusione, mentre i mezzi di soccorso lavoravano sul posto. Nessuno ha ancora chiarito con precisione cosa sia successo, ma le auto sono rimaste ferme per ore, creando lunghe code e disagi per tanti pendolari. Il maltempo ha sicuramente peggiorato la situazione, rendendo difficile intervenire e gestire l’emergenza.

Nel primo pomeriggio la circolazione autostradale si è fermata all'improvviso per un grave incidente. In pochi minuti si sono formate lunghe colonne di veicoli, con il traffico completamente bloccato per permettere l'arrivo dei soccorsi. Il quadro era già complicato dal maltempo e dalle precipitazioni nevose: sulla carreggiata, resa più insidiosa dalla neve, l'autostrada è diventata un punto critico, con molti automobilisti costretti ad attendere mentre le operazioni di emergenza entravano nel vivo. Neve e disagi, una giornata difficile per la viabilità. La giornata è segnata da una fitta nevicata che sta interessando buona parte della regione e sta causando disagi diffusi alla circolazione.

Nelle prime ore del pomeriggio, un maxi incidente ha bloccato l’autostrada in Italia.

