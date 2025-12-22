Malattie rare SlaFood | Per malati Sla importante andare oltre limiti apparenti
Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Poter andare oltre i limiti apparenti che abbiamo noi malati è per me molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e l'arte. E' stata un'esperienza molto positiva che rifarei altre volte". Lo afferma Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, intervenendo a Milano al Christmas party dell'associazione, un evento che ha unito tecnologia, cucina d'autore e impegno sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla
Malattia di Lafora, la corsa contro il tempo di 30 famiglie: "I nostri figli stanno morendo, aiutateci a trovare la cura" - L'appello dell'associazione Mauro Baschirotto che sostiene lo sviluppo di una terapia genica, i cui primi test stanno dando "risult ...
"Fate presto, il tempo è quasi scaduto", la corsa contro il tempo per una terapia genica per i pazienti con la Malattia di Lafora - La sfida dell'Associazione Malattie Rare Baschirotto per sviluppare una terapia genica contro la Malattia di Lafora, patologia che porta all'accumulo di zuccheri nel cervello ...
Malattie rare, cento numeri di 'RaraMente': storie di resilienza e coraggio - La newsletter dell'Istituto Superiore di Sanità raggiunge il traguardo dei cento numeri: RaraMente racconta come sia possibile trasformare la sfida della malattia in forza, speranza e creatività ...
Serve un Piano d'Azione UE sulle #malattierare con una visione di lungo periodo Tra i punti: #ERN, un successo della #cooperazioneeuropea che va rafforzato con investimenti stabili competitività nei #trialclinici coinvolgimento dei #pazienti
Capire come funziona il Sistema Sanitario Nazionale in relazione alle malattie rare può sembrare complesso, ma negli anni sono stati costruiti strumenti e regole pensati proprio per garantire diagnosi, cura e presa in carico. Dal 2001, con la nascita della Re -
