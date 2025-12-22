Malattie rare SlaFood | Per malati Sla importante andare oltre limiti apparenti

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Poter andare oltre i limiti apparenti che abbiamo noi malati è per me molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e l'arte. E' stata un'esperienza molto positiva che rifarei altre volte". Lo afferma Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, intervenendo a Milano al Christmas party dell'associazione, un evento che ha unito tecnologia, cucina d'autore e impegno sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla

