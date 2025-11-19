maiolati spontini 32 alberi uno per ogni nascita saranno piantumati al parco equestr

Maiolati Spontini (Ancona), 19 novembre 2025 - La “Festa dell’Albero”, che si celebra a livello nazionale, diventa l’occasione per due appuntamenti che vogliono puntare l’attenzione sull’importanza del patrimonio arboreo, ma anche sulle nuove generazioni e sull’educazione al rispetto della natura e dell’ambiente. Venerdì il circolo locale di Legambiente, il Comune e l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie rinnovano la tradizione, che va avanti ormai da anni, della messa a dimora di nuovi alberi, proprio in occasione della festa, per ogni classe prima della scuola primaria. Saranno tre le piantumazioni e il luogo scelto, per quest’anno, è il Parco equestre di Moie, dove si daranno appuntamento le classi, i referenti di Legambiente e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

