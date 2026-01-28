Mike Maignan sta per firmare il rinnovo con il Milan. Il portiere francese, classe 1995, diventerà uno dei giocatori più pagati del club, insieme a Leao. Nei prossimi giorni, l’accordo sarà ufficiale e il portiere si legherà al Milan a vita.

Giunto al Milan il 1° luglio 2021 per 16,4 milioni di euro dal Lille, il portiere francese Mike Maignan si appresta, con l'imminente rinnovo del contratto - altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno - a legarsi di fatto a vita al club di Via Aldo Rossi. Ne ha parlato il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Il 'QS' ha spiegato come sia tutto fatto tra Maignan e Milan per il rinnovo: mancano soltanto firma e ufficialità, in arrivo nei prossimi giorni, sul nuovo accordo. Il capitano si legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2031 e riceverà un importante adeguamento dello stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan-Milan, insieme a vita: rinnovo in arrivo. Sarà il più pagato insieme a Leao

Argomenti discussi: È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio; Maignan-Milan, accordo raggiunto per il rinnovo del portiere: ingaggio e durata del nuovo contratto con i rossoneri; Milan, risolti anche gli ultimi dettagli sulle commissioni: Maignan rinnova con il club rossonero; Milan, a giorni altro incontro con Maignan: si lavora per la fumata bianca.

