Magnate americano finanzia gli atleti olimpici | li renderà ricchi con un premio e un vitalizio

Un magnate americano, Ross Stevens, ha deciso di finanziare gli atleti olimpici statunitensi. Con un premio e un vitalizio, li aiuterà a diventare più ricchi. Partirà da Milano-Cortina e continuerà fino al 2032, coprendo tutte le partecipazioni ai Giochi. Un investimento diretto nel mondo dello sport, senza intermediari.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.