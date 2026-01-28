Magnate americano finanzia gli atleti olimpici | li renderà ricchi con un premio e un vitalizio
Un magnate americano, Ross Stevens, ha deciso di finanziare gli atleti olimpici statunitensi. Con un premio e un vitalizio, li aiuterà a diventare più ricchi. Partirà da Milano-Cortina e continuerà fino al 2032, coprendo tutte le partecipazioni ai Giochi. Un investimento diretto nel mondo dello sport, senza intermediari.
Un magnate americano, Ross Stevens, ha deciso di autofinanziare tutti gli atleti olimpici made USA iniziando da Milano-Cortina, per ogni loro partecipazione ai Giochi, fino al 2032. Ognuno di loro riceverà ad edizione circa 250 mila euro, per un totale possibile superiore ai 700 mila finali: "Hanno dedicato gran parte della loro gioventù a rappresentare il Paese, a costo di rinunce e sacrifici".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ross Stevens
Tutti gli atleti e i tecnici olimpici di Valtellina e Valchiavenna in un unico libro
La provincia di Sondrio racconta la sua storia olimpica attraverso il libro
Oltre 110 eventi olimpici porteranno gli atleti più forti del mondo a confrontarsi, con l’Italia pronta a contare su un gruppo azzurro di talento, tra conferme ufficiali e nomi ancora da definire
Tra circa due settimane, l’Italia tornerà al centro dell’attenzione mondiale degli sport invernali, ospitando oltre 110 eventi olimpici.
Ultime notizie su Ross Stevens
Argomenti discussi: Ufficiale, Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina.
Magnate americano finanzia gli atleti olimpici: li renderà ricchi con un premio e un vitalizioUn magnate americano, Ross Stevens, ha deciso di autofinanziare tutti gli atleti olimpici made USA iniziando da Milano-Cortina, per ogni loro partecipazione ... fanpage.it
Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio del magnate italo/americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell'incarico alla guida del club viola. "Sono profondamente determinato a portare av - facebook.com facebook
Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della #Fiorentina. Il figlio del magnate italo/americano scomparso il #16gennaio a 76 anni succede al padre alla guida del club viola. "Determinato a portare avanti la sua eredità", ha detto Commisso jr. in ricordo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.