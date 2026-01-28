Macrelli in Cisgiordania Lattuca | Rafforzati i rapporti con attivisti palestinesi non violenti Nessun rimborso spese

L’assessora Giorgia Macrelli si trova in Cisgiordania, dove ha rafforzato i rapporti con attivisti palestinesi non violenti. Durante il viaggio, organizzato dall’associazione ‘Operazione Colomba’, Macrelli ha rappresentato il Comune di Cesena in incontri dedicati alla cooperazione internazionale. Nessun rimborso spese è stato richiesto o previsto per questa missione.

Lo scrive il sindaco Enzo Lattuca in risposta ad una interrogazione del consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi sulla missione dell'assessora Macrelli dello scorso novembre in Cisgiordania "L'assessora Giorgia Macrelli, titolare della delega alle iniziative di pace e solidarietà, ha partecipato al viaggio di cooperazione internazionale insieme ad 'Operazione Colomba' in rappresentanza del Comune di Cesena, con delega piena di rappresentare l'amministrazione comunale negli incontri istituzionali avvenuti, tra i quali si citano l'incontro con il sindaco e la vicesindaca di Betlemme e quello con gli attivisti palestinesi del gruppo di resistenza non violenta 'Youth of Sumud', al quale è stato conferito il premio 'Cesena Città della Pace'nel febbraio 2025".

