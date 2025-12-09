giunta lattuca in testa incremento per la macrelli

L'amministrazione comunale di Cesena si distingue per le differenze negli stipendi dei suoi rappresentanti. Con un incremento annunciato per la Macrelli, il reddito più alto rimane quello del sindaco Enzo Lattuca, che percepisce un'indennità di carica di 9.

Il reddito più alto dell’amministrazione comunale di Cesena è quello del sindaco Enzo Lattuca (Pd): grazie all’indennità di carica di 9.660 euro al mese (per 12 mensilità) e ai 16.972 euro annui che percepisce da presidente della Provincia nel 2024 ha avuto un reddito di 131.706 euro, un bel balzo in avanti (ottenuto grazie all’incremento delle indennità degli amministratori) rispetto ai 96.194 euro del 2023. Va specificato che questi redditi (e tutti gli altri che pubblichiamo) sono al lordo delle imposte, e per gli amministratori anche dei contributi previdenziali. Dal punto di vista patrimoniale Lattuca possiede il 50% di un immobile e un’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it