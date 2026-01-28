Maccabi Tel Aviv-Bologna Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bologna affronta il Maccabi Tel Aviv in un match fondamentale per l’Europa League. La partita si gioca in Serbia, anche se si chiama “trasferta” perché si tiene in territorio neutro. I rossoblù cercano punti importanti per restare in corsa nel girone, mentre i israeliani vogliono conquistare la vittoria davanti al proprio pubblico di fede, anche se si gioca lontano da Tel Aviv. La sfida è in programma alle 21:00: un’occasione chiave per entrambe le squadre.

L’ultima tappa del Bologna nel girone unico dell’Europa League è la trasferta sul campo del Maccabi Tel Aviv, anche se solo tecnicamente perché si gioca in Serbia, in programma giovedì sera. Sulla carta sembra una gara alla portata dei felsinei, che hanno ormai ben poche chance di andare diretti agli ottavi, ma che voglio posizionarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

