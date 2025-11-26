Maccabi Tel Aviv-Lione Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Non è un periodo felice per il Lione di Fonseca che cerca riscatto anche in Europa League nella sfida in campo neutro contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. La squadra di Lazetic in patria lotta contro l'Hapoel Beer Sheva per confermarsi campione d'Israele, mentre le sanzioni lo costringono di fatto a giocare sempre in trasferta in Europa. In 4 gare è arrivato purtroppo .
Maccabi Tel Aviv Basketball Jeff Dowtin Jr. starà fuori all'incirca due mesi a causa di una lacerazione del legamento del piede. - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni al corteo di protesta contro la partita Virtus #bologna-Maccabi Tel Aviv, azionati gli idranti Vai su X
Pronostico Maccabi Tel Aviv vs Lione – 27 Novembre 2025 - La sfida tra Maccabi Tel Aviv e Lione, valida per la UEFA Europa League, promette equilibrio e intensità. Come scrive news-sports.it
EL - Maccabi Tel Aviv, Kattash a rischio. Contro Milano vari dubbi - Come anticipato già nella giornata di ieri, Oded Kattash è a rischio in casa Maccabi Tel Aviv dopo la sconfitta per 99- Segnala pianetabasket.com
L'israeliana Maccabi Tel Aviv giocherà il girone di Europa League: potrebbe sfidare Bologna e Roma - Monta la protesta sui social, non solo dall'Italia: il Maccabi Tel Aviv giocherà quattro partite in giro per l'Europa per la fase campionato del torneo 25/26. Scrive goal.com