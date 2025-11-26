Maccabi Tel Aviv-Lione Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un periodo felice per il Lione di Fonseca che cerca riscatto anche in Europa League nella sfida in campo neutro contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.  La squadra di Lazetic in patria lotta contro l’Hapoel Beer Sheva per confermarsi campione d’Israele, mentre le sanzioni lo costringono di fatto a giocare sempre in trasferta in Europa. In 4 gare è arrivato purtroppo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

maccabi tel aviv lione europa league 27 11 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Maccabi Tel Aviv-Lione (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maccabi tel aviv lionePronostico Maccabi Tel Aviv vs Lione – 27 Novembre 2025 - La sfida tra Maccabi Tel Aviv e Lione, valida per la UEFA Europa League, promette equilibrio e intensità. Come scrive news-sports.it

maccabi tel aviv lioneEL - Maccabi Tel Aviv, Kattash a rischio. Contro Milano vari dubbi - Come anticipato già nella giornata di ieri, Oded Kattash è a rischio in casa Maccabi Tel Aviv dopo la sconfitta per 99- Segnala pianetabasket.com

L'israeliana Maccabi Tel Aviv giocherà il girone di Europa League: potrebbe sfidare Bologna e Roma - Monta la protesta sui social, non solo dall'Italia: il Maccabi Tel Aviv giocherà quattro partite in giro per l'Europa per la fase campionato del torneo 25/26. Scrive goal.com

Cerca Video su questo argomento: Maccabi Tel Aviv Lione