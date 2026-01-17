Tomlin vola a canestro e schiaccia così | le giocate della notte

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le principali azioni della notte NBA: schiacciate, stoppate e giocate di talento. Un bilancio delle migliori performance, evidenziando le giocate più spettacolari e determinanti. Resta aggiornato sulle novità e sugli highlights più significativi della lega, per seguire da vicino l’andamento delle squadre e dei giocatori più in forma.

Schiacciate, stoppate e giocate spettacolari. Anche questa notte l'Nba ha regalato emozioni. Gustati le migliori skills della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

