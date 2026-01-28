L' ultima caccia il primo western animalista
Questa mattina, su Rete 4 alle 16.25, viene trasmesso “L’ultima caccia”, un western con Robert Taylor, Stewart Granger e Debra Paget, diretto da Richard Brooks. È un film che racconta una storia di frontiera e conflitti tra uomini e natura, ambientata in un’epoca in cui la caccia era un modo di vivere. La pellicola si distingue per un’interpretazione intensa e scene che mostrano il difficile rapporto tra i personaggi e l’ambiente selvaggio.
L'ULTIMA CACCIA Rete 4 ore 16.25 Con Robert Taylor, Stewart Granger e Debra Paget. Regia di Richard Brooks. Produzione USA 1956. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Nelle colline del Dakota due cacciatori fanno strage di bisonti. E' un massacro indiscriminato che oltretutto affama le tribù indiane della regione che sui bisonti campano da secoli. Uno dei due si stufa presto.Il dissidio si gonfia quando la poco affiatata coppia si trova a rivaleggiare per l'amore di una pellerossa. Finale agghiacciante. PERCHE' VEDERLO Perché è il primo western animalista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
