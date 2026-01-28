L' ultima caccia il primo western animalista

Questa mattina, su Rete 4 alle 16.25, viene trasmesso “L’ultima caccia”, un western con Robert Taylor, Stewart Granger e Debra Paget, diretto da Richard Brooks. È un film che racconta una storia di frontiera e conflitti tra uomini e natura, ambientata in un’epoca in cui la caccia era un modo di vivere. La pellicola si distingue per un’interpretazione intensa e scene che mostrano il difficile rapporto tra i personaggi e l’ambiente selvaggio.

