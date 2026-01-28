Luigi Manconi | In Italia siamo sempre meno liberi chi governa oscura i nostri diritti

In Italia i diritti fondamentali sono sempre più in bilico. Il nuovo rapporto di A Buon Diritto Onlus mette in luce un quadro preoccupante: carceri sovraffollate, disuguaglianze nell’assistenza sanitaria, restrizioni alla libertà di informazione e ostacoli concreti per donne, minori e disabili. La situazione si deteriora, e Luigi Manconi non ha paura di dire che chi governa sta oscurando i nostri diritti.

Il nuovo Rapporto di A Buon Diritto Onlus evidenzia un arretramento sistemico dei diritti in Italia, tra sovraffollamento carcerario, disuguaglianze nell'accesso alla salute, limitazioni della libertà di informazione e difficoltà nell'esercizio concreto dei diritti di donne, minori e persone con disabilità. Il quadro mostra come le tutele restino frammentarie, diseguali e sempre più influenzate da politiche restrittive e strumenti emergenziali.

