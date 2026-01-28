Lodi folle lite in un locale per le birre gratis | 24enne accoltella due dipendenti

Una discussione in un locale di Lodi è finita in violenza. Un giovane di 24 anni ha accoltellato due dipendenti, ferendoli durante una lite scoppiata per le birre non pagate. I due dipendenti sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è stato subito denunciato dalla polizia, che ha ricostruito la vicenda e sequestrato l’arma usata.

Due persone ferite a Lodi in seguito a una violenta aggressione avvenuta in un locale di somministrazione di cibi e bevande. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un cittadino tunisino di 24 anni è stato identificato come autore dell'episodio, che ha visto coinvolti due dipendenti pakistani, entrambi rimasti feriti dopo aver tentato di allontanare l'uomo che pretendeva di ricevere birre senza pagare. La segnalazione e l'intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura di Lodi ha ricevuto due segnalazioni distinte: la prima da una cittadina che ha riferito di uno scontro fisico violento nelle adiacenze di un locale in via Nino dall'Oro, la seconda da un cittadino straniero che ha dichiarato di essere stato aggredito all'interno dello stesso esercizio commerciale.

