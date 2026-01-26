Nella serata del 26 gennaio 2026 a Lodi, un episodio di violenza ha coinvolto un dipendente di un bar e un cliente che pretendeva di non pagare alcune birre. La discussione si è aggravata fino a sfociare in un'aggressione con coltellate e testate, evidenziando una situazione critica di sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi mirati per prevenire simili incidenti.

Lodi, 26 gennaio 2026 – Notte di violenza, nel cuore di Lodi, dove una lite scoppiata per alcune birre non pagate si è trasformata in una brutale aggressione a colpi di coltello. La Segnalazione e l'Intervento. È successo tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026. Erano da poco passate le 00.15, quando alla sala operativa della Questura di Lodi sono arrivate due segnalazioni quasi simultanee: una cittadina riferiva di uno scontro fisico violento nelle adiacenze di un locale di via Nino dall’Oro, mentre un uomo di origine straniera chiamava per denunciare di essere stato appena aggredito all’interno dello stesso esercizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, pretende di non pagare le birre e prende a testate e coltellate i dipendenti di un bar

Approfondimenti su lodi pretende

Nella notte, un episodio di violenza in Umbria ha visto una donna tentare di entrare in casa dell’ex e colpire l’auto dei carabinieri intervenuti.

Nella notte, un episodio di violenza si è verificato quando un uomo ha tentato di sfondare a calci la porta dell’abitazione della ex e ha colpito con testate l’auto dei carabinieri intervenuti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su lodi pretende

Argomenti discussi: Conosci il nuovo anime che sta già facendo impazzire il web?.

Lodi, pretende di non pagare le birre e prende a testate e coltellate i dipendenti di un barViolenta lite in un locale di via Nino dall’Oro: due lavoratori feriti finiscono in ospedale, un 24enne tunisino denunciato per lesioni aggravate, minacce e violenza privata. ilgiorno.it

Lodi: ferroviere di Trenord preso a pugni da due balordi in pieno giornoAggredito con violenza in stazione a Lodi un macchinista di Trenord, sale l’attenzione e la preoccupazione per gli episodi di violenza che toccano il personale di servizio di Trenitalia e di Trenord, ... ilcittadino.it

Il consigliere comunale di opposizione ricorda le rassicurazioni dell’ex vicesindaco Nicola Lodi. Il M5S chiede a Fabbri di intervenire e annuncia una raccolta fondi per i residenti sfollati - facebook.com facebook