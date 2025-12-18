Si sente male nel parcheggio del supermercato | morta una donna
Una donna muore improvvisamente nel parcheggio di un supermercato, colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di sgomento e incredulità.
Un malore improvviso, la donna si accascia a terra e muore. Inutili i tentativi dei soccorritori giunti sul posto: per lei non c’era più nulla da fare.Il fatto è accaduto nella prima serata di martedì 16 dicembre, a Carnate. La vittima è Pasqualina Colombo, una donna di 82 anni residente nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Donna si sente male alla guida dell'auto e si schianta contro un palo in via De Gasperi [FOTO]
Leggi anche: Si sente male nel parcheggio e muore in auto
Si sente male nel parcheggio del supermercato: morta una donna.
Scusa giovane, porco ... bestemmie in veneto
Si sente male durante la discesa e finisce contro un altro sciatore: 40enne in codice rosso --> https://www.nordest24.it/malore-pista-sci-arabba-quarantenne-codice-rosso - facebook.com facebook
Rimini. Mangia pesce al ristorante e si sente male: al Cau 20 persone intossicate x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.