Si sente male nel parcheggio del supermercato | morta una donna

Una donna muore improvvisamente nel parcheggio di un supermercato, colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di sgomento e incredulità.

Un malore improvviso, la donna si accascia a terra e muore. Inutili i tentativi dei soccorritori giunti sul posto: per lei non c’era più nulla da fare.Il fatto è accaduto nella prima serata di martedì 16 dicembre, a Carnate. La vittima è Pasqualina Colombo, una donna di 82 anni residente nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

