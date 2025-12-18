Si sente male nel parcheggio del supermercato | morta una donna

Una donna muore improvvisamente nel parcheggio di un supermercato, colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di sgomento e incredulità.

