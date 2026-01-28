LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | Sala e Vinatzer provano a risalire

Questa mattina a Schladming si svolge lo slalom maschile e le prove della discesa femminile. Sala e Vinatzer cercano di migliorare i tempi prima delle gare ufficiali. La corsa è molto combattuta e le aspettative sono alte. Gli atleti scendono lungo il percorso, cercando di trovare il ritmo giusto. La tensione è palpabile tra gli appassionati che seguono tutto in diretta e si preparano a tifare per i loro favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 20.50: Mantiene un solo centesimo di vantaggio l'austriaco Sturm che ha perso tanto nel finale 20.49: Sturm ha un decimo di vantaggio all'intermedio 20.48. Fatica tantissimo lo svizzero Zenhaeusern che chiude con un ritardo di 1?27. Ora Sturm 20.47: All'intermedio Zenhaeusern ha 7 decimi di ritardo 20.46: tempo totale di 1'56?60 per lo statunitense Ritchie. Tracciato molto difficile, tanti angoli, tanti cambi di ritmo. Ora Zenhaeusern 20.45: Ritchie al cancelletto 20.42: Cielo nuvoloso su Schladming, temperatura alta, 4° sopra lo zero al traguardo

