Nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, il Napoli affronta il Chelsea in una partita che potrebbe decidere le sorti della qualificazione. La squadra di Conte, già in corsa, cerca una vittoria per centrare i playoff e continuare l’avventura europea. McTominay e Hojlund sono pronti a scendere in campo con questa ambizione.

La partita tra Napoli e Chelsea sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Diretta testuale su Gazzetta.it "L’emergenza non è finita ma è peggiorata, abbiamo comunque vinto una Supercoppa intanto e non dimentichiamolo, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario ma passa inosservato. Se iniziassimo la stagione con questi uomini ci direbbero 'dove volete andare? Stiamo facendo il massimo, il peccato è per l’occasione persa a Copenaghen, dove non siamo stati bravi. Ma inutile guardare indietro ora, pensiamo al Chelsea che è la squadra campione del mondo. Dovremo cercare di giocarci tutto il possibile sapendo che possiamo contare su un alleato forte che è il Maradona e non dobbiamo sottovalutarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Napoli-Chelsea McTominay e Hojlund per centrare i playoff

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Conte diretta prima di Napoli-Chelsea: segui interviste e conferenza stampa LIVE; La conferenza di #McTominay (LIVE) La conferenza stampa di Scott McTominay in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. https://www.ilnapolista.it/2026/01/mctominay/; Napoli-Chelsea: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di ?Rosenior.

Napoli-Chelsea: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Chelsea di Mercoledì 28 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net

Napoli-Chelsea live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie sulla sfida di ChampionsIl clamoroso pareggio del Napoli contro il Copenaghen ha complicato i piani europei degli azzurri, chiamati a un miracolo per continuare il cammino in Champions League. Il Napoli infatti, oltre ... ilmattino.it

Antonio Conte a Prime Video:“Napoli-Chelsea come una finale Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com