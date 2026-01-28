LIVE Musetti-Djokovic | in palio la semifinale degli Australian Open Lorenzo avanti 5-3 con break

Il match tra Musetti e Djokovic agli Australian Open si fa più intenso. Lorenzo è avanti 5-3 nel primo set, ma il serbo ha già dimostrato di essere un avversario difficile. Gli scontri diretti sono chiari: nove vittorie di Djokovic contro una di Musetti, arrivata quest’anno agli ottavi di Montecarlo. La sfida è aperta e il pubblico resta con il fiato sospeso.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo.

