LIVE Musetti-Djokovic | in palio la semifinale degli Australian Open Lorenzo avanti 4-2

Lorenzo Musetti sta giocando contro Novak Djokovic negli Australian Open. Dopo un primo set combattuto, il toscano è avanti 4-2 e ha buone possibilità di qualificarsi per le semifinali. Djokovic, che ha avuto la meglio in 9 degli 10 incontri precedenti, cerca di reagire. L’ultima vittoria di Musetti contro il serbo risale al 2023, agli ottavi del Masters di Montecarlo, quando vinse in tre set. Ora, in uno dei match più importanti della stagione, tutto è ancora aperto.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo .

