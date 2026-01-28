LIVE Musetti-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio dell’attesissimo quarto di finale

Questa mattina gli appassionati di tennis sono rimasti con il fiato sospeso. Tra pochi minuti si comincia il quarto di finale tra Musetti e Djokovic agli Australian Open 2026. L’attesa è alta, e il pubblico si prepara a seguire una sfida che promette spettacolo. Nel frattempo, in campo femminile, Jessica Pegula ha superato Anisimova con un 6-2 7-6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:19 L'americana Jessica Pegula si aggiudica il derby piegando la connazionale Anisimova con lo score di 6-2 7-6. Tra poco meno di 20 minuti sarà la volta di Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. 04:11 Jessica Pegula ha conquistato il primo set nella sfida contro Amanda Anisimova, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Un dominio della n.6 del mondo contro l'altra americana, visto lo score di 6-2. A seguire questo match, vi ricordiamo, ci sarà la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. 03:24 La partita tra Lorenzo Musetti e il serbo Novak Djokovic è la terza sul campo centrale, non prima delle 04:30 italiane.

