LIVE Maestrelli-Djokovic 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Segui in diretta l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti in tempo reale. L’evento si sta per svolgere, offrendo un momento importante per il tennis internazionale e per il talento italiano, che si confronta con uno dei più grandi campioni del circuito. Resta con noi per tutte le novità e i risultati di questa partita che promette emozioni e una sfida significativa.

3.19 Torneo da sogno fino a questo momento per Maestrelli. L'azzurro si è presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni degli Australian Open da numero 141 del mondo. A Melbourne il toscano ha sorpreso tutti raggiungendo il primo main draw in uno Slam della propria carriera, al nono tentativo. 3.16 Il qualificato azzurro torna in campo a Melbourne Park per provare a scrivere una nuova pagina di una delle storie più belle del primo Slam dell'anno. 3.13 Jessica Pegula ha sconfitto McCartney Kessler 6-0, 6-2 in un'ora esatta di gioco. La Rod Laver Arena al momento è libera in attesa di Maestrelli e Djokovic, che entreranno in campo intorno alle 3.

